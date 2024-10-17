Yozgat’ta hayvanlarını otlatmak için gittikleri merada yorgunluklarını kor ateşte kaynattıkları kara demlik çayı ile gideren çobanlara, çayın tadını bilen vatandaşlar da eşlik ediyor. Bozkırda sohbet eşliğinde kara demlik çayı yudumlanıyor.

Yozgat’ta doğada kor ateşte pişirilen kara demlik çayı, lezzetiyle merada hayvan otlatan çobanların olduğu gibi vatandaşların da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında geçimini hayvancılıkla sağlayan çobanlar, gittikleri merada olmazsa olmazları kara demlik çayını odun ateşinde demlemeyi ihmal etmiyor. Aroması ve tadıyla çobanların vazgeçilmez lezzetlerinden olan kara demlik çayını içen çobanlar, hem günün yorgunluğunu atıyor hem de çay eşliğinde kendilerini ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etmenin keyfini yaşıyor.

“Arkadaşlar kara demlik çayı içmek için geliyor”

Çobanlık işinin zor olduğunu belirten ancak işini severek yaptığını söyleyen Araplı kasabasından Mustafa Bükücü, hayvan otlatırken kara demlik çayı içmeyi ihmal etmediğini belirti. Bükücü, “Kara demlik çayı çok güzel, on dakikada hazırlar arkadaşlarla içeriz. Ben çobanlık yapıyorum arkadaşlarım özellikle kara demlik çayı içmek için yanıma geliyor.” dedi.

“Günde 15 bardak kara demlik çayı içiyorum”

Sorgun’da elektrikçilik ile uğraştığını belirten Muhammet Bolat ise “İşlerimin çok yoğun olmasına rağmen doğada kara demlik çayı içmeye geliyorum. Herkese tavsiye ederim, 3 güne bir arkadaşlarla kara demlik çayı içiyorum. Normalde günde 5 bardak çay içiyorum ama kara demlik çayı lezzetli olduğu için 15 bardak içiyorum. Kara demlik çayını herkese tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.

“Sıcak havalarda da kara demlik çayını tercih ediyoruz”

Arkadaşıyla kara demlik çayı içmek doğaya çıktığını dile getiren Emirhan Yılgın da, “Sıcak havada vatandaşlar soğuk bir şeyler içse de biz kara demlikte yapılan çayı tercih ediyoruz. Evde tüpte yapılan çay kara demlik çayının yerini tutmuyor, biz de gelip doğada kara demlik çayı içiyoruz” ifadelerine yer verdi.