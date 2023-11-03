KOP İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin en büyük ikinci küçükbaş hayvan üreticisi konumunda bulunan Konya’da hayvan refahını artırmak için önemli projeleri hayata geçiriyor. Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan güneş enerjili hayvan içme suyu ve gölgelik projesi törenle hizmete açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Hayvancılık Altyapısının İyileştirilmesi Programı kapsamında finanse edilen ve Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘KOP İle Gölgelik ve Sıvat Yapımı Projesi’ törenle hizmete açıldı. Törene, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demiröğen, DOKAP İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ile çok sayıda davetli katıldı.

“Mükemmel ve yerinde bir proje”

Van ilinden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci küçükbaş hayvan üreticisi konumunda bulunan Konya’da küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde gerekli altyapı hizmetlerini iyileştirme ve modernizasyon desteklerini sağlamak amacıyla Ereğli’nin Yellice, Melicek ve Karaburun köylerindeki üreticileri kapsayan projenin saha incelemesini yapan Kaymakam Oğuz Cem Murat, “Şuan yaklaşık 2 bin 200 metrelik bir rakımda bulunuyoruz. Sağ olsun KOP İdaresi Başkanlığımız 2 bin 200 metre yükseklikte, hakikaten mükemmel bir proje icra etmiş. Çobanlarımızla sohbet ettiğimizde onlarla konuştuğumuzda bu projenin ne kadar yerinde olduğunu bize kendileri ifade ediyorlar. Emeği geçen başta KOP İdaresi Başkanımıza ve kıymetli KOP personeline şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“7’den 70’e, her noktada her alanda hizmet vermeye çalışıyoruz”

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, devletin şehir merkezindeki bir muhtarın sorununu çözdüğü gibi dağın başında üretim yapan faaliyet gösteren çaba harcayan, ülkesine bölgesine katma değer üretmeye çalışan çobanları da düşündüğünü belirterek; “Aslında 7’den 70’e her noktada, her alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bugün açılışını yaptığımız projemiz. Şu anda el yordamıyla kas gücüyle kuyudan çekilen suyun hayvanlarla buluşturulmasını sağlayan yöntemi biz tam modernize etmiş olduk. Güneş panelleriyle enerji elde ediyoruz ve bu enerji ile kuyudan dalgıç pompalar vasıtasıyla suyun çekilmesini sağlıyor ve bir yerde depoluyoruz. İhtiyaç halinde yaklaşık 3 köyümüzün 60 bin adet civarındaki küçükbaş hayvanlarına hizmet edebilir hale getiriyoruz. Bu bizim için belki küçük bir hizmet ama çiftçilerimiz, üreticilerimiz için çok kıymetli bir hizmettir” diye konuştu.

“Kalkınma hayatın kalitesini artırmakla mümkün olur”

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ile birlikte Konya’ya gelen ve KOP İdaresi tarafından yürütülen projeleri yerinde inceleme fırsatı bulan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demiröğen ise büyüme ve kalkınma terimlerinin açılımını yaparak; “Bilindiği gibi büyüme ve kalkınma konuları genelde birlikte kullanılır ancak büyüme genellikle mal ve hizmetin kalitesini artırmak, kalkınmayı da hayatın kalitesini artırmak şeklinde değerlendiriyoruz. Neticesinde buralarda binlerce koyun yetiştirebilirsiniz ancak buradaki insanın refahını, yaşam ve çalışma şartlarını iyileştirmediğiniz sürece kalkınmış sayamayız kendimizi. Bu amaçla her yönden üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz. Devletimizin bu konudaki imkanları yeterli. Önemli olan ihtiyaçların kamu kurumları vasıtasıyla bölge kalkınma idarelerimize ulaştırılmasıdır” şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında konuşan bir çiftçi ise duygularını; “Ben, hem çobanım, hem üreticiyim. İşletmem var. Geçen geldim bizzat burada koyun suladım gerçekten dua ettim, çok ta memnun kaldım. Hayvanın başında musluğu açtım koyunu suladım gittim. Daha önce bir çoban kova ile 600-700 koyunu için en az 1,5 ton su çekmesi lazımdı eliyle. Her bir kovanın 15-20 kilo olduğunu düşünürsek en az 100 kova su çekmesi lazım. Onun için çok iyi bir hizmet” şeklinde ifade etti.