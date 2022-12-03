Kütahya’da, okul sporları küçük kızlar ve küçük erkekler bilek güreşi dalında, Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencileri, 10 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.

Kütahya’da, okul sporları küçük kızlar ve küçük erkekler bilek güreşi dalında, Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencileri, 10 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.

Hisarcık Dereköy Ortaokulu’ndan Almanya’ya eğitim gezisi Hisarcık Dereköy Ortaokulu’ndan Almanya’ya eğitim gezisi

Okul Müdürü Kazım Gündüz, öğrencilerin Kütahya’da yapılan küçükler kız ve erkek sağ kol bilek güreşi müsabakalarında, 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz, küçükler kız ve erkek sol kol müsabakalarında da 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Müdür Gündüz, ”Toplamda 10 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanan küçüklerimiz sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ahmet Mutlucan’ı ve öğrencilerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.