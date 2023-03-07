Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya’da yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi kategorisinde toplamda 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya’da yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi kategorisinde toplamda 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Kazım Gündüz,” Köprüören Tek Termik Ortaokulu olarak Kütahya Gençlik Merkezinde yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi kategorisinde Yıldız Erkek sporcularımız 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz, Yıldız Kız sporcularımız 4 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere, toplamda 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandılar. Öğrencilerimiz 2-3 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Başarılarından dolayı Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ahmet Mutlucan’ı ve öğrencilerimi tebrik ediyorum” dedi.