Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya’da yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi kategorisinde toplamda 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

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Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya’da yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi kategorisinde toplamda 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Kazım Gündüz,” Köprüören Tek Termik Ortaokulu olarak Kütahya Gençlik Merkezinde yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi kategorisinde Yıldız Erkek sporcularımız 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz, Yıldız Kız sporcularımız 4 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere, toplamda 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandılar. Öğrencilerimiz 2-3 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecek. Başarılarından dolayı Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ahmet Mutlucan’ı ve öğrencilerimi tebrik ediyorum” dedi.