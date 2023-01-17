Eskişehir’de otomobilin köprünün beton ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir’de otomobilin köprünün beton ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah 07.15 sularında Tepebaşı İlçesi’ne bağlı Çukurhisar Mahallesi yakınlarında bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlardaki bir otomotiv fabrikasında birim müdürü olarak çalışan 44 yaşındaki Tolga Akgün işe gittiği esnada kullandığı 34 EDK 436 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Köprünün beton ayağına çarparak hurdaya dönen aracında sıkışan Akgün, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen 2 çocuk babası Tolga Akgün’ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.