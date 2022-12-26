Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde kısmen de olsa trafiğe açılacak olan eğitim ve araştırma hastanesi kavşağındaki köprülü kavşak projesinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde kısmen de olsa trafiğe açılacak olan eğitim ve araştırma hastanesi kavşağındaki köprülü kavşak projesinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından eğitim ve araştırma hastanesi kavşağında yapımı tamamlanma noktasına gelen köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceleyip, gelinen son durum hakkında sorumlulardan bilgi aldı. Çıkış yönlerinde asfaltlama çalışmalarına başlanacak olan proje ile ilgili detayları paylaşan Başkan Kılınç, yolun bir kısmının kısa süre içerisinde trafiğe açılacağını söyledi.

Başkan Kılınç, "Eğitim ve araştırma hastanesi kavşağında yapımı tamamlanma noktasına ulaşan köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceledik. Gelinen nokta hakkında sorumlulardan bilgi aldık. İnşallah kısa süre içerisinde halkımızın hizmetine sunulacak olan bu projenin Adıyaman’a kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi olarak bizim de kanalizasyon, içme suyu hattı ve bağlantı yollarını yaptığımız projede çalışmalar tamamlandı. Ortalama maliyeti 10,5 milyon TL’yi bulan yatırımımız ile ekiplerimiz 2 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 8 bin 155 metre içme suyu hattı döşeyip, bağlantı yollarını tamamladı" diye konuştu.