Antalya’da Köprülü Kanyon’da selfie çekmek isterken kayalıklardan düşen Rus hayatını kaybetti.

Antalya’da Köprülü Kanyon’da selfie çekmek isterken kayalıklardan düşen Rus hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi’nde Köprülü Kanyon Oluk Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde ikamet eden Rusya vatandaşları Stanislav İvanchenko (35), Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34) fotoğraf çekinmek için Köprülü Kanyon’a gitti. Selfie çekinmek isteyen Stanislav İvanchenko, dengesini kaybederek 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan şahsın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.