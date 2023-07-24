Samsun’da köprüden sulama kanalına düşen 13 yaşındaki oğlunu kurtarmak için peşinden suya atlayan baba boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Doğankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Bilal Esad Durmuş, sulama kanalı üzerindeki köprüden düşerek akıntıya kapıldı. Oğlunu kurtarmak için peşinden suya atlayan baba Hasan Durmuş (42) da akıntıya kapılıp kayboldu. Baba-oğul itfaiye ekipler tarafından suya giriş yerinden yaklaşık bir kilometre uzakta bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Hasan Durmuş tedavi altına alındığı Bafra Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Esad Durmuş’un Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.