Bursa’da otobandaki köprüye çıkarak kendini aşağı atan vatandaş, açılan şişme yatak sayesinde kurtuldu.

Olay, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa MustafaKemalPaşa Adaköy Konakoğlu Oksijen Tesisleri üst geçidinde meydana geldi. Edilin bilgiye göre, psikolojik sorunları olan vatandaş, köprünün üzerine çıkarak altından geçen araçların arasına atlamak istedi. Birinin köprüden sarktığını fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimali olan yere şişme yatak açtı. Aşağı atlayan şahıs, açılan şişme yatak sayesinde kurtuldu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol açılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.