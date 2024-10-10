Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Adım Adım Manisa’ kültür turları, büyük ilgi görüyor. Gezinin son konukları Köprübaşı’ndan gelen Manisalı kadınlar oldu. Kafile hem tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıma imkânı buldu, hem de keyifli vakit geçirdi. İlk kez Manisa’yı gezme fırsatı bulduklarını vurgulayan Köprübaşılı kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e de teşekkürlerini ilettiler.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, kentin tarihi mekânlarını yakından görmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Adım Adım Manisa’ turları hız kesmeden sürüyor. Gezinin son konukları, Köprübaşı’ndan gelen 80 kişilik kadın kafilesi oldu. Kahvaltı ikramı ile başlayan gezi Karaköy mevkiinde bulunan tarihi mekân ziyaretleri ile devam etti. Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Ayşe Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camii ve Tıp Tarihi Müzesi de kadınların büyük ilgisini gördü.

Gezinin bir sonraki durağı ise Muradiye Camii oldu. Ortaya koyduğu eserlerle dünya mimarlık tarihine damgasını vuran Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaretinin ardından muhteşem Manisa manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane’ye gidildi. Bir sonraki durak ise Şehzadeler Park oldu. Burada da ziyaretçilere, ilimizde ve ülkemizde bulunan tarihi yapıların minyatürleri hakkında bilgiler verildi.

Öğle yemeğinin ardından gezi, ikramlar eşliğinde devam etti. Osmanlı Müzesi, Çanakkale Müzesi ve Atatürk Sergi Salonu ise ziyaret edilen diğer mekanlar oldu.

“İlk Kez Kent Merkezine Geldim”

Şehrin merkezine ilk kez geldiğini vurgulayan Sevim Özden, ’’Camileri ve parkları gezdik. Çok güzel mekânlar yapmışlar. Özellikle Çanakkale Müzesi’ne bayıldım. İlk kez Manisa’yı gezme fırsatım oldu. Tüm kadınlar birlikte, güzel bir gün geçirdik. Bu geziyi düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Kardeşim İle Birlikte Çok Keyifli Bir Gün Geçirdik”

Geziye Köprübaşı’nın Çarıklar Mahallesi'nden katılan Fatma Acar da “Günümüz çok güzel geçti ilgi ve alakadan çok memnun kaldık. Kardeşim Emine Atak işitme engellidir. O da bu geziden çok keyif aldı, teşekkür ederiz” diye konuştu.