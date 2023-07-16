Manisa Süper Amatör Küme’nin yeni ekibi Köprübaşı Belediyespor, Teknik Direktör Akın Kahraman ile sözleşme yeniledi. Kahraman, Köprübaşı Belediyespor’u geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’ye taşımıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör’e yükselen Köprübaşı Belediyespor, Teknik Direktör Akın Kahraman ile sözleşme yeniledi. Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz ve Kulüp Başkanı Halil Argun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kahraman, taraftarlara seyir zevki yüksek bir oyun izleteceklerini, iç ve dış transferde birçok oyuncu ile temas halinde olduklarını, şampiyonluğa oynayacak takım kuracaklarını söyledi.

Süper Amatör Küme’de ilk kez mücadele edeceklerini belirten Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, "İddialı ve şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.