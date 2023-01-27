Amasya’da yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil köprü korkuluğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönüp savrulan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Amasya’da yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil köprü korkuluğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönüp savrulan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olcay A. yönetimindeki 05 ACR 791 plakalı otomobil Boğazköy mevkiinde kontrolden çıkarak köprü korkuluğuna çarptı. Ardından aynı yerde 4 defa dönerek savruldu. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çapmanın etkisiyle yaralanan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Ülkü D. ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.