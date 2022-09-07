Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulansla Ekinözü Devlet Hastanesi’nde kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde Karadere olarak adlandırılan dere üzerine inşa edilen köprüde meydana geldi. Gaziler ile birlikte çevredeki mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yeni köprü inşaatında çalışan 58 yaşındaki Muhsin Polat, iskeleden düştü. Zemindeki demir çubukların üzerine düşen Polat, ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yapımı devam eden köprü inşaatında iskeleden düşerek karnına demir çubuk saplanan işçi, hayatını kaybetti.

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