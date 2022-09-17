Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde köpekten korkup çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde köpekten korkup çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede faaliyet gösteren bir kafede çalışan Merve Kaçar’a ait kedi, iddiaya göre sokak köpeğinin kovalaması sonucu, korkarak 854 Sokakta bulunan ağaca tırmandı. Ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için hızla çalışma başlattı.

Kedisinin ağaçta mahsur kaldığını gören Merve Kaçar, kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi, uzun uğraşlar sonucu merdivenle kurtararak sahiplerine teslim etti. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.