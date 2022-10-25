MANİSA (İHA) – Manisa’da ekmek aldıktan sonra evine gittiği sırada sokak köpeğinin kovaladığı 7 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

MANİSA (İHA) – Manisa’da ekmek aldıktan sonra evine gittiği sırada sokak köpeğinin kovaladığı 7 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5004 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Kılınç ekmek almak için hemen evinin yanındaki fırına gitti. Elinde poşetlerle fırından çıkan küçük çocuğu bir anda sokak köpeği kovalamaya başladı. Köpekten kaçmak için koşturan küçük Eren, yolun karşısına geçmek isterken ayağı takılıp yere düştü. Bu sırada seyir halindeki bir otomobil Eren’in üzerinden geçti. Yerde hareketsiz kalan küçük çocuğu kaldıran otomobil sürücüsü, Eren’i Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan küçük çocuk daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Eren’in beyin kanaması geçirdiği ve akciğerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

Acılı baba konuşmakta zorlandı

Hastane önünde oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Yücel Kılınç, gazetecilere verdiği röportaj sırasında yaşadığı üzüntüden boğazı düğümlendi. Baba Kılınç, “Sokaklarımızda aşırı derecede sahipsiz köpekler var. Bu köpekler yüzünden 7 ay önce büyük oğlum ısırıldı. Dün de küçük oğlumu kovaladılar. Oğlum panikle ne yapacağını şaşırarak yola atladı. Bu sırada yoldan geçen araç da oğluma çarptı. Oğlum şu an beyin kanaması geçirmiş. Akciğerlerinde de kanama varmış. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumunun iyiye gittiğini söylüyorlar ama beyin kanaması geçirmiş, akciğer kanaması var. Nasıl iyi olabiliyor anlamadım. Mahallemizde kontrolsüz ve aşırı derecede işlek bir caddemiz var. Bu caddeyi daha önce defalarca muhtarlığa bildirdik önlem alınması için. Bir önlem alınmadı. Kendi çabalarımızla yapmak istedik yasak olduğunu söylediler. Bir ay önce de komşumun oğluna araba çarptı. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Araç şoföründen şikayetçi değilim. Adam vicdanlı, merhametli biri. Çocuğumu alıp hastaneye getirmiş. Onda bir suç bulmuyorum” dedi.

Öte yandan, Manisa’da geçtiğimiz günlerde de Muradiye Mahallesi’nde sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki M.K.E. ve aynı yerde 3 gün sonra M.K.E.’nin 6 yaşındaki kız kardeşi C.E. de yine köpeklerin saldırısına uğramış ve yaralanmıştı.