Antalya’nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyaretine giden ve çoban köpeklerini saldırısında bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Çoban köpeklerinin sahibi 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya’nın Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi’nde 5 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen olayda mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen (82), Ramazan Dursun’a ait çoban köpeklerinin saldırısına uğramış ve birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi Ramazan Dursun, Akseki Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olaydan önce oğlunu uyarmış

Dursun, soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 20 yıldır hayvancılık yaptığını, 150 keçisinin bulunduğunu ve bunları korumak için de 3 köpeği olduğunu anlatan Dursun ifadesinde, köpeklerinin tasması olduğunu savundu. Olaydan 15-20 gün önce Ölen Havva Özen’in oğlunu annesinin sabah erken saatlerde ahırın yanından geçmemesi için uyardığını ve köpeklerin saldırabileceğini söylediğini iddia etti.

Adli Tıp Kurumu raporu

Ölüm olayının aslında Ramazan Dursun için öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğunun belirtildiği iddianamede; Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun mütalaasında, ölümün köpek saldırısına bağlı çok sayıda kırık ve doku travmasına bağlı olarak meydana geldiğinin oy birliği ile kabul edildiği anlatılarak, Ramazan Dursun’un ’Taksirle ölüme sebep olma’ suçundan cezalandırılması istendi.

“Köpekler iple bağlı değildi”

Olaya ilişkin Akseki Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve tutuksuz sanık Ramazan Dursun ile ölen Havva Özen’in yakınları ve taraf avukatları katıldığı duruşmada konuşan Ramazan Dursun, olay günü köpeklerin iple bağlı olmadığını ancak hayvanların başında durduğunu belirterek, "Olay günü hayvanlarımla uğraşıyordum. Havva Özen’i daha önce oradan geçmemesi, geçerse köpeklerin saldırabileceğini söyleyerek uyardım ancak o sürekli o yolu kullandı. Köpeklerim iple bağlı değildi, ancak hayvanlarımın başında duruyorlardı" dedi.

Bütün köylü sanığı uyarmış

Köyde yaşayanların daha önceden de köpekleri salmaması için sanığı uyardığını ve şikayetçi olduğunu belirten Havva Özen’in oğlu Nevzat Özen ise, "Sanık kesinlikle annemi oradan geçmemesi için uyarmamıştı. Hatta bütün köylü sanığı köpeklerini salmaması için uyarmıştı" ifadelerini kullandı. Duruşma sonunda Ramazan Dursun’a ’Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, sanığın pişman olması ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezası, itiraz yolu açık olmak üzere 4 yıl 5 ay 10 gün hapse indirildi.