Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karaca, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı karaca, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan yavru karacıyı gören vatandaşlar köpekleri bölgeden uzaklaştırarak karacayı kurtardı. Yaralı olduğu tespit edilen karaca, can havliyle vatandaşlardan da kaçmaya çalıştı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda yakalanan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Karacanın tedavisinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.