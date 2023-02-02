Yaralı dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğini kaydeden Ekmez, “Sabah erkenden kalktık kapıda köpekler havlıyorlar. Aracın içerisinde oğlum baba domuz mu gelmiş köpekler böyle havlıyorlar dedi. Karın içerisinde koşa koşa gittim ki köpekler dağ keçisini sıkıştırmış ısırıyorlardı. Gittim dağ keçisini kurtardım, hayvan halsiz düşmüştü. Yetişmezsem köpekler boğacaklardı, kurtardım. Ahırda biraz yem vereceğiz. DKMP ekipleri geldiğinde onlara teslim edeceğim” dedi.

Erzincan’da kar yağışıyla birlikte arazi beyaz örtüyle kaplanırken yiyecek bulmak için Munzur Dağlarının yüksek kesimlerinden aşağıya yerleşim alanına kadar inen dağ keçisi çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Dağ keçisinin köpeklerin saldırısına uğradığını gören Kalecik köyü Muhtarı Ali Rıza Ekmez, koşarak yanlarına gidip keçiyi kurtardı.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçisi, Erzincan’ın Kalecik köyünde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisini muhtar kurtardı.

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