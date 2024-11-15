Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Prof. Dr. Meliha Yılmaz’ın yaşadığı mahallede tedirginlik yaşanıyor. Mahallede çok fazla köpek olduğunu belirten vatandaşlar, köpeklerin toplanmasını istedi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi’nde akşam saatlerinde yürüyüş yaptıktan sonra mahallesindeki başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Prof. Dr. Meliha Yılmaz kanlar içerisinde kalmıştı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edilirken, köpeklerin Çankaya Belediyesi tarafından toplatılmaması ise vatandaşları tedirgin ediyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, yetkililere köpeklerin toplatılması çağrısında bulundu.

"Bu mahallede çok fazla köpek var"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Eser, "Maalesef bu mahallede çok fazla köpek var. Özellikle akşam vakitleri yalnız gezen insanların hepsine saldırıyor ama burada köpek sevenler de var. Biz onlara saygılıyız ama bu başıboş gezen köpekler maalesef herkese zarar veriyor. Bana da bir defasında iki üç tane köpek saldırdı. Zor kurtuldum, öyle söyleyeyim. Bunların kimseye bir faydası yok, çevreye zararı var" ifadelerini kullandı.

Eşinin başıboş köpekler yüzünden sokağa çıkamadığını aktaran Eser, "Mesela bizim hanım da çıkamıyor. ’Bazen spor yapacağım. Dışarı çıktığı zaman köpekleri gördüm. Köpeklerden korktum. Geri geldim’ diyor. Yani bu köpekler insanları çok rahatsız ediyor" diye konuştu.

Ekranlarda gördükleri olayların başlarına geldiğini söyleyen Eser, "Maalesef biz televizyonda da görüyoruz. Mesela çocuklar parçalanıyor. Tamam biz hayvan haklarına da saygılıyız, hayvanları da severiz. Benim de çok fazla köpeğim oldu ama dışarıdaki bu köpeklerin herkese zararı var. Toplatılması taraftarıyım" şeklinde konuştu.

"Saldıran köpekleri toplamalılar"

Mahallede ikamet eden bir kadın ise, "Bu köpeklerin kalması zararlıysa toplanmalı. Hakikaten ısırıyorlar. Her otobüsten, dolmuş, minibüsten inenin üzerine saldırıyorlar. Yoksa biz köpekleri çok seviyoruz. Köpeklerle büyüdük bu yaşa geldik. Sevmiyor değiliz ama bu kadar üretkenlik olmamalı, azaltılmalı yani. Saldıran köpekleri toplamalılar. Hepsi belki saldırmıyordur ama bunların içinden eleyip toplasınlar" ifadelerini kullandı.

Bu kadar başıboş köpeğin bir köyde dahi olmadığını dile getiren vatandaş, şunları kaydetti:

"Bu kadar köpek bir köyde dahi yok. Yani çoluk çocuk dışarı çıkamıyor. Parka çocuk çıkamadığı gibi okuldan gelen, servisten inen çocuk evine gidemiyor. Ben oradaysam çok çocuğu evine kadar götürdüm. Yazık günah yani. Orada biri olmasa üstüne saldırıyor. Kadının biri otururken durakta tepesine atlamış arkadan hiç fark etmeden düşünebiliyor musun? Bu kadar olmamalı. Yazık yani insanlara. Demek ’bir insanın köpek kadar kıymeti yok’ diyorum ben şu durumda. İnanın biri hav dediği zaman 10 değil, 20 tane kafa görüyorum ben. Biri gayriihtiyari yürürken bir tanesi havlıyor. Korkuyorum."