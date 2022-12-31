Bolu’da, çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve döndüğü sırada sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğrayan anne Nurgül Yalçın "O esnada yoldan geçen bir araba durarak beni arabadan içeriye soktu. Daha sonrasında baktığımda dışarıya bir sürü köpek olduğunu gördüm" dedi.

Bolu’da, çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve döndüğü sırada sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğrayan anne Nurgül Yalçın "O esnada yoldan geçen bir araba durarak beni arabadan içeriye soktu. Daha sonrasında baktığımda dışarıya bir sürü köpek olduğunu gördüm" dedi.

Olay, dün sabah saat 08.50 sıralarında Yaşamkent Mahallesi’nde meydana geldi. 37 yaşındaki Nurgül Yalçın sabah saatlerinde çocuklarını okulu’na bıraktıktan sonra eve yürüyerek dönerken yaklaşık 30 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler tarafından bacağından ısırılan genç kadını yoldan geçen bir sürücü aracına alarak parçalanmaktan son anda kurtardı. Bacağından ısırılan Yalçın, tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tetanoz aşısı yapılan Yalçın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sabahını anlatan Yalçın, “Sabah saatlerinde çocuklarımı okula bıraktıktan sonra Mebure İlhan Bağış Anaokulunun o yolda köpekler peşimden geliyormuş. Ben hiç geldiklerini fark etmedim. Daha sonra arkamdan kornaya basmışlar. Hani ben kornaya basılan arabalara dönüp bakmak istemedim, daha sonrasında bacağımda bir yanma hissi hissettim. O esnada yoldan geçen bir araba durarak beni arabadan içeriye soktu. Daha sonrasında baktığımda dışarıya bir sürü köpek olduğunu gördüm. Yandaki arabalar filan durarak 30 tane köpek olduğunu, kulaklarında küpe olmadığını söylediler” dedi.

Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulunmasını isteyen Yalçın, “Şu anda halen atlatamadım. Tek düşündüğüm şey şu an bugün yaşadığım olay değil. Tamamen çocukların başına geldiğini düşünüyorum ve atlatamıyorum. Atlatabileceğimi de düşünmüyorum. Çünkü çocuklar olsaydı çok daha kötü sonuçların çıkabileceğini ortaya düşünüyorum. Yani direkt parçalarlardı. Düşünsenize 30 tane köpek çok daha kötü şeyler olacağını düşünüyorum yani. O yüzden bir an önce yetkililerden yalvarıyorum. Gerçekten bu duruma bir çözüm bulsunlar” diye konuştu.