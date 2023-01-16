Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi’nde köpeklerden kaçan vaşak bir vatandaşın bahçesindeki tellerde asılı kaldı. Tellerde asılı kalan vaşağı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vaşağı yakaladı. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine getirilen vaşak, burada tedavi altına alındı.

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