Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı, su altında kadavra bulan Nektar ve Penye isimli 2 köpek, çalışmalar sırasında yaralanmalarına rağmen Hatay’ın Antakya ilçesindeki enkazlarda 140 kişinin cansız bedenini buldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı, su altında kadavra bulan Nektar ve Penye isimli 2 köpek, çalışmalar sırasında yaralanmalarına rağmen Hatay’ın Antakya ilçesindeki enkazlarda 140 kişinin cansız bedenini buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesine arama-kurtarma ve kadavra köpekleri gönderildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nektar ve Penye isimli iki Belçika kurdu dünyada tek su altında kadavra bulan köpek unvanına sahip. Hatay’ın Antakya ilçesine getirilen Nektar ve Penye enkazlar da yaptıkları çalışmalar sırasında yaralandılar. Ayaklarına dikiş atıldıktan sonra bandajla sarıldı. Nektar ve Penye, yaralı halde ölen insanların bedenlerini buldu. Depremin ilk gününde beri çalışan 2 köpek 140 kişinin enkazda cansız bedenini buldu.