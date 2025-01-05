Araplı Kasabası’nda köpekler acıkınca buldukları poşetteki ekmeği yedi, poşetteki kalan ürünleri başka bir aileye götürdü.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası’nda ilginç bir olay yaşandı. Sokak köpekleri marketten alındığı tahmin edilen bir poşet buldu. Poşetteki ekmeği yiyen köpekler kalan malzemeleri başka bir ailenin evine götürdü. Durumu fark eden Alperen Atıl, köpeklerin, bir ayakkabı ıslak mendil, 1 kiloluk çay ve şampuan getirdiğini gördü.

Köpeklerin getirdiği poşetin sahibini arayan Alperen Atıl, malzemeleri sahibine vermek üzere evde saklıyor.