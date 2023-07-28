Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde köpek ve kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Çemişgezek ilçesi Mescit Mahallesi’nde bir evin önünde birlikte yaşayan kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Kedi tüm gün en iyi dostu olan köpeğin üzerinde uyurken, ikilinin sıcak dostluğu vatandaşların ilgisini çekiyor. Sokaktan geçenler güzel manzarayı cep telefonlarının kamerası ile kaydediyor.

Kedi ve köpeğin ortaya koydukları güzel dostluğun görenlerin ilgisini çektiğini aktaran vatandaşlardan Önder Altan, "Uzun zamandır evinizin önünde baktığımız kedi ve köpek arasında güzel ve şaşırtan bir dostluk başladı. Birlikte yemek yer, birlikte uyurlar. İnsanlara nispet bir dostlukları var" diye konuştu.