Antalya’nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın babası Murat Pınar, kurduğu Güvenli Sokaklar Derneği ile sokak köpeklerinin toplatılmasını, kısırlaştırıldıktan sonra da barınaklarda yaşamasını sağlamak için çalışıyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın babası Murat Pınar, kurduğu Güvenli Sokaklar Derneği ile sokak köpeklerinin toplatılmasını, kısırlaştırıldıktan sonra da barınaklarda yaşamasını sağlamak için çalışıyor.

Son olarak Bitlis’te yaşayan Mustafa Erçetin’in sahipsiz köpek tarafından ısırılarak, kuduz hastalığından hayatını kaybettiğini belirten Mahra Melin Pınar’ın babası ve Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, "7 ay önce kendi kızımı kaybettim. Başı boş sokak köpeğinin kovalamasıyla, kamyon altında kaldı. Bundan sonra da bu sene 27 vatandaşımız vefat etti. En sonuncu da Mustafa Erçetin kuduzdan vefat etti. Yüz yıl önce terk etmemiz gereken kuduz hastalığı, başıboş köpekler yüzünden bir evladımızın canına mal oldu. Biz de bununla mücadele etmek için yaklaşık 6 ay önce ’Güvenli Sokaklar, Yaşam Hakkı Savunma Derneği’ kurduk. Devletimizle görüşmeler halindeyiz. 51-99 kanunun değişmesi, rafa kaldırılması ve sokaktaki başıboş köpeklerin toplatılması için mücadele ediyoruz. Çünkü sayılarının 10 milyona yaklaşmış olduğu verisini devletten aldık. Bakanımız Murat Kurum bey verdi. Aynı zamanda Orman Bakanımızdan da aldık. Bu sayı yaklaşık 6 ay öncesinin sayısıydı" dedi.

"Toplum sağlığı açısından büyük bir tehlike"

Köpeklerin barınaklara alınıp kısırlaştırılıp oralarda bakılmasını istediklerini kaydeden Pınar, "Sokakta çocuklarımızın köpek saldırıları olmadan, güvenle oynamasını ve okula gitmesini istiyoruz" dedi. Kısırlaştırılan hayvanların saldırganlığının bitmediğini savunan Murat Pınar, "Zaten hayvan severler, köpekleri belediyeden almak istediğinde, küpesiz hayvanı almak istediklerinde izin vermiyorlar. Bakımları yapılması gerekiyor. 4 ayda bir, parazit ve kuduz aşılarının yapılması gerekiyor. Bunları belediyelerin toplayıp alamadığı için yaklaşık 18 yıldır sokaklardaki faciaya geldik. Zaten parazitlerle oluşan kist hidatik hastalığı, köpeklerin dışkılarında oluşuyor. Köpekler, sokaklarda bütün çocuk parklarında, çimlerde tuvaletlerini yapıyorlar. Sonra çocuklarımız oralarda oynuyorlar. Bu verisel bir kanıt. Sağlık Bakanlığı sitesinde kist hidatik hastalığının nasıl bulaştığı detaylı bir şekilde yazıyor. Köpeğin dışkısında oluşan bu hastalık, toprakta yaklaşık 1 yıl boyunca ölmeden yaşayabilen bir bakteri. Toplum sağlığı açısından büyük bir tehlike. Bir hayvanın, vahşi bir hayvanla birbirleriyle temasında salyalarıyla bulaşmasıyla bir başka köpeğe ve tüm diğer köpeklere bulaşabilecek hastalık" diye konuştu.

"Şu an ben hava karardıktan sonra sokağa çıkmaktan korkuyorum"

Önlem alınmasını isteyen Pınar, "Şu an ben hava karardıktan sonra sokağa çıkmaktan korkuyorum" dedi. Sokaktaki tüm başıboş köpeklerin toplanıp, kısırlaştırılmasını ve özel alanlarda yaşatılması gerektiğini anlatan Murat Pınar, "Sokağa salınmasını ve görmeyi kabul etmiyoruz. Geçen gün Manisa’ya hastaneye gittik. Köpek kovalaması yüzünden yine arabanın ezdiği çocuğumuzu ziyarete gittik. Hastanede beklerken bir tane engelli vatandaşımız, tekerlekli sandalye ile giderken, bir anda iki tane köpek başladı kovalamaya. Yani onlar da risk altında. Biz birey olarak belki bir köpeğin saldırısından kurtulabiliriz. 2 ya da 3 köpek olduğu zaman o saldırıdan kurtulabilecek sayısı çok azdır. Bu nedenle devletimizden bir an önce vatandaşını koruması için anayasal hakkımızı ve güvenli sokaklar istiyoruz" ifadesini kullandı.