Bursa’nın İnegöl ilçesinde Sivas Kangal cinsi köpek, adamın 2 kolunu parçaladı.
Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin bahçesinde meydana geldi. İşçi Teymur A. (44), yemek molasında imalathanenin bahçesine çıktı. Bahçeye giren sahipli Sivas Kangal cinsi köpek işçiye saldırdı. Kollarını parçalayan köpekten, işçi mesai arkadaşlarının yardımı ile kurtuldu.
Yaralı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
Kaynak: iha