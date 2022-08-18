Edirne’de vize almak için konsolosluğa giden Ukraynalı aile, araçta bıraktıkları köpeklerinden birini aşırı sıcak sebebiyle baygın halde buldu. Köpek yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Edirne’de vize almak için konsolosluğa giden Ukraynalı aile, araçta bıraktıkları köpeklerinden birini aşırı sıcak sebebiyle baygın halde buldu. Köpek yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Ukraynalı aile Bulgaristan Konsolosluğundan vize almak için geldikleri Atatürk Bulvarı üzerine araçlarını park etti. Aile, klima açık vaziyette köpeklerini arabanın içinde bırakıp konsolosluğa girdi. Daha sonra otomobilin yanına gelen aile kapıları açamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin camı kırarak kapılarını açtığı otomobilde köpeklerden biri yaşarken, Elvis isimli köpek koltukların arasında hareketsiz bulundu. Köpeğin sahibi Vitalii Krasnolutskyı’nin defalarca kalp masajı yapmasına rağmen köpek kurtarılamadı.

Arabanın camının açık olduğunu ve köpeklerin havladığını gördüğünü belirten bir vatandaş, “Sabah saat 9 sıralarında araç içinde köpekler vardı. Havladıklarını gördük. Şimdi geldik ve çok üzüldük” dedi.

Öte yandan Edirne Belediyesi veteriner hekimi haber verilmesine rağmen olay yerine geç geldi. Olay yerine geç gelinmesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş olay yerine veterinerin 1 saat geç geldiğini, erken gelse belki de köpeğin yaşayacağını söyledi.