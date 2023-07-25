Köpeğine bisiklet çarpan Başar Tekgül, kentte hayvan hastanesi olmayınca 1 saat uzaklıktaki başka bir ile gitmek zorunda kalınca tepkisini dile getirdi.

Hayvancılığın lokomotifi olan Ardahan’da hayvan hastanesinin olmayışı tepkilere neden oluyor. Köpeğini kaza sonucu veteriner hekime götüren Başar Tekgül’e hayvanın röntgeni çekilmesi gerektiği anlatıldı. Bunun için de en yakın ilde bulunan hayvan hastanesine yönlendirilen Tekgül, şaşkına döndü.

Hayvancılığın merkezi olan Ardahan’da hayvan hastanesinin olmadığını öğrenen Tekgül, tepkisini dile getirerek şunları söyledi:

"Köpeğim bugün geçirdiği kaza sonucunda bacağını yaraladı. Veteriner hekime götürdük, fakat röntgen çekilmesi gerektiğini bize söyledi. Röntgen çektirmek istedik ama hiçbir veteriner hekimde röntgen olmadığını öğrendik. Ne yapmamız gerektiğini söylediğimizde Kars’a gidilmesi gerektiğini bize söylediler. Fakat Kars, Ardahan’a 80 kilometre uzaklıkta. Temel geçim kaynağı hayvancılık olan Ardahan’da hayvan hastanesinin olmaması gerçekten düşündürücü. Hemen hemen tüm illerde var ama burada yok. Kişi başına düşen yüzde 3,5 büyükbaş hayvan varlığı bakımından ülkede ilk sırada yer alan kentimizde hayvan hastanesinin olmaması çok kötü. Ardahan il genelinin nüfusunun yüzde 60’ı köylerde yaşıyor."