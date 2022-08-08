Kocaeli’de 17 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobilin çarpması neticesinde köpeği Casper’ı kaybeden Burcu Kübra Yıldırım, olayın peşini bırakmayarak kamera görüntülerinden sürücüye ulaştı. Yıldırım, yaşı küçük olmasına rağmen ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkan sürücünün ailesine isyan etti. Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli’de 17 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobilin çarpması neticesinde köpeği Casper’ı kaybeden Burcu Kübra Yıldırım, olayın peşini bırakmayarak kamera görüntülerinden sürücüye ulaştı. Yıldırım, yaşı küçük olmasına rağmen ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkan sürücünün ailesine isyan etti. Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 3 Ağustos gecesi İzmit Alikahya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Burcu Kübra Yıldırım, köpeği Caper’ı gezdirmeye çıkardığı esnada 77 AZ 675 plakalı Tofaş marka otomobil köpeği ezerek kaçtı. Yıldırım, komşularının yardımıyla köpeği Casper’ı veteriner hekime götürdü. Casper, veteriner kliniğinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğinin ölümün ardından şikayetçi olan Burcu Kübra Yıldırım, olayın peşini bırakmayarak tek tek güvenlik kameraların inceledi ve köpeğine çarpan araca ulaştı. Köpeği Casper’a çarpıp ölümüne sebep olan kişinin 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.C. olduğunu tespit edildi. Aracın köpeğe çarpma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Bir canlıya değil, bir taşa çarpmış gibi bırakıp gitti"

Kazanın nasıl olduğunu anlatan Burcu Kübra Yıldırım, "Köpeğim çok enerjik bir hayvan olduğu için gece geç saatlerde bu parkın etrafında oynatıyordum. Parkta da insanlar vardı, gece karanlığında havlarsa insanlar korkar diye buraya getirdim. Burada onun başka bir köpek arkadaşı vardı. Onu görüp heyecanla yola atladığı sırada yoldan gelen çok hızlı bir araba köpeğim Casper’a çarptı ve gitti. Bırakın durmayı kamera görüntülerinde de görünüyor ki fren lambası bile yanmadı. Herhangi bir canlıya çarpmış gibi değil bir taşa çarpmış gibi bırakıp gitti. Arkadaşımız köpeği hastaneye götürmek için aldı ancak oğlumu kaybettik. Sonrasında karakola gidip şikayetçi olduk" dedi.

"Arabayı nasıl çılgınca kullandığı ayan beyan ortada"

Köpeğinin ölümünün ardından olayın peşini bırakmadıklarını söyleyen Yıldırım, "Eşim takip sonucunda buldu aracı. Çocuk 17 yaşında, ehliyeti yok. Ben de bu civarda öğretmenim zaten. Eski bir öğrencimin de ağabeyi olduğunu öğrendim sürücü çocuğun. Daha sonra öğreniyorum ki babasının da ehliyeti yok. Zaten çocuğun sosyal medyasında arabayı nasıl çılgınca kullandığı ayan beyan ortada. Çocuğa ve aileye 8 bin lira ceza yazılmış. Sanırım bu ceza ehliyetsiz araba kullandığı için yazıldı" dedi.

"Benim çocuğa hiçbir öfkem yok. Öfkem anne ve babasına"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Benim amacım çocuğun tabii ki de hapse girmesi değil. Benim çocuğa hiçbir öfkem yok. Öfkem anne ve babasına. Saat gece 01.30’da en fazla 17 yaşındaki bir çocuk nasıl evde olmaz? O çocuğun sosyal medyadaki o çılgınca araba kullanma görüntülerini görüp o araba nasıl emanet edilir? Ben yandım, başkaları yanmasın. O gün eşimin ilk söylediği şey ‘Arkasından ben de çıkabilirdim’ cümleleriydi. Tabii, asla kıyas kabul etmiyorum ama benim 11 yaşındaki kızım da olabilirdi. Caddenin karşısında okul var ama burada kasis ve yaya geçidi yok. Burası sürücü eğitim alanı üstelik. Ben de bir anneyim ve öğretmenim. Benim derdim çocukla değil. Çocuklarına gereksiz özgürlük tanıyan anne ve babalarla, onlara ibret olsun istiyorum"

"Bu tehlikeyle benim çocuklarım da karşı karşıya kalabilirdi"

Kaza anına şahit olan Yıldırım’ın komşusu Salih Karaca ise "Ben arabamı park ediyordum ve bir gürültü duydum. Ben bir aracın çöp konteynerına vurduğunu sandım. Gelip baktığımdaysa köpeğin can çekiştiğini gördüm. Hemen veterinere götürdüm ancak yetiştiremedim ve maalesef Casper’ı kaybettik. Kamera kayıtlarında inanılmaz bir hızla gelen aracın fren dahi yapmadan gittiğini gördük. Fren lambası hiç yanmıyordu. Gece ilerleyen saatlerde aradık ve aracı bulduk ama üzücü olan şu; insanlar neden bu kadar merhametsiz olur? Anlamak mümkün değil. Çarptın ve durabilirsin, çöp konteynerına çarpmadın sonuç olarak. Ben şunu rica ediyorum; ben de ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Adli anlamda gerekli ceza neyse almış olması lazım. Benim de 2 evladım var, 10 ve 12 yaşlarında. Bu tehlikeyle onlar da karşı karşıya gelebilirdi. Burada bir engel yok, kasis yok. Yetkililerden rica ediyoruz gerekeni yapsınlar. Gerekli adli ceza verilsin. 8 bin lira ceza aldı. O zaman bir 8 bin daha versin bir daha yapsın. Ekonomik özgürlükle bu hak mı doğuyor insanlara? Ben buradan rica ediyorum gerekli işlem yapılsın bu inanılmaz derecede bir sorumsuzluk. Sağa sola kaçmadan ezip gitti Casper’ı o çocuk" ifadelerini kullandı.