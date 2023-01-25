Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Emir Saray yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Emir Saray yaralandı.

Olay Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarıyıl tatili olması nedeniyle Mülk Köyünde akraba ziyaretine giden Emir Saray köyde arkadaşlarıyla oyun oynarken 2 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Sağlık Ekipleri’ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Saray, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada aşıları ve tedavisi tamamlanan Emir Saray’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıya uğrayan çocuğun babası Yusuf Saray, "Çocuğum yarıyıl dolayısıyla köydeki akrabalarıma ziyarete göndermiştim. Köyde oyun oynarken 2 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda kolundan, belinden ve kalçasından yara aldı. Ambulansla hemen hastaneye yetiştirdik. Oğlum çok koktu. Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor. Bu böyle olmaz. Yetkililer mutlaka bir çözüm bulmalı” diye konuştu.