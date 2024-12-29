Bursa’da yolun ortasında oturan köpek, trafiği kilitledi. 3 şeritli yolda orta şeridi kapatan köpeğin keyfi, görenleri hayrete düşürdü.

Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan merkez Osmangazi ilçesinde Sanayi Caddesi (Mudanya yolu) 2. kilometresinde yola çıkan köpek, 3 şeritli yolun ortasına oturdu. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede, köpeğin orta şeridi kapattığı gören sürücüler, sağından ve solundan geçmeye çalıştı. Uzun kuyruk oluşan yolda, bir sürücü ise köpeği yoldan kaldırmak için durdu.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin keyfinin etrafındaki arabalara rağmen yerinde olması dikkat çekti.