Adliyeye sevk edilen şüphelilerden köpeğin bakıcısı Erdal D. tutuklandı, köpeğin sahibi A.D. ise adli kontrol ile serbest kaldı.

Olaydan sonra jandarma tarafından araç sürücüsü A.K., köpeğin sahibi A.D., köpeğin bakıcısı Erdal D. gözaltına alındı. Sürücü jandarmadaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Altınordu-Ulubey yolu Eskipazar Mahallesi’nde temizlik yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Metin Tirkil’e(53) bölgede bulunan bir fındık fabrikasının sahipli köpeği saldırdı. Köpekten kaçan Tirkil, yoldan geçen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ordu’da kendisine saldıran sahipli köpekten kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

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