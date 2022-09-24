Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda sahipli bir köpeği çalan şahıs, köpek sahibi tarafından güvenlik kameralarından yola çıkarak tespit edildi. Emniyet güçlerine yapılan ihbar sonrası bulunan köpeğin boğazında kesici alet yaralanması olduğu belirlenirken, şüpheli savcılık ifadesi sonrasında serbest kaldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda sahipli bir köpeği çalan şahıs, köpek sahibi tarafından güvenlik kameralarından yola çıkarak tespit edildi. Emniyet güçlerine yapılan ihbar sonrası bulunan köpeğin boğazında kesici alet yaralanması olduğu belirlenirken, şüpheli savcılık ifadesi sonrasında serbest kaldı.

Olay, 22 Eylül Perşembe günü akşamı Hisar Mahallesi 2252 sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Tombakoğlu’na ait olan Spedy cinsi kurt köpeği bir şahıs tarafından kucaklanarak otomobile bindirildi. Köpeği araca koyan şahıs kısa otomobille uzaklaştı. Köpeğinin kaybolduğunu fark eden Tombakoğlu, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Köpeğin çalınma anı kameralara saniye saniye kameralar tarafından Tombakoğlu, köpeğini aramaya koyuldu. Olayda kullanılan aracın plakasından yola çıkarak Tombakoğlu köpeğini buldu. Köpeğin sahibi köpeğinin O.A.A tarafından çalındığını polise bildirdi. İhbar üzerine bulunan köpek ise sahibine teslim edildi.

Boğaz kısmında kesik tespit edildi

Köpeği çalan şahsın köpeğe zarar verdiği iddia edilirken, veterinerde tedavi altına alınan köpek hakkında tutulan tıbbi raporda kesici bir aletle boğaz kısmında bir kesik olduğu tespit edildi. Köpeğin sahibi İlhan Tombakoğlu şüpheliden şikayetçi olurken, şüpheli O.A.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili konuşan köpeğin sahibi İlhan Tombakoğlu, "Köpek bana ait ve işte olduğum esnada kayboldu. Eve geçince kamera kayıtlarına baktım. Emniyet güçleriyle kameralara baktık. Aracın plakasından sahibini tespit ettik ve kendisine ulaşıldı. Köpeğin çalan kişi bulunduğu yere gittik ama inkar etti. Evinin 100 metre ilerisinde boş arazide köpeğimi buldum. Kendisine zarar verilmiş. Kesici aletle köpeğim zarar görmüş. Hemen alarak tedavisini yaptırdım. Olayla ilgili şahıstan şikayetçi oldum ama serbest bırakıldı. Olayın takipçisi olacağım” dedi.