Bursa’da küçük kız 1 yaşına basan köpeği için doğum günü partisi düzenledi. Partiye arkadaşları köpeklerle katıldı.

Bursa’da küçük kız 1 yaşına basan köpeği için doğum günü partisi düzenledi. Partiye arkadaşları köpeklerle katıldı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Ceylin Kireçtepe, (8) sahiplendiği köpeği Çarli, 1 yaşına basınca doğum günü partisi düzenledi. Düzenlediği partiye ise arkadaşlarını hayvanlarıyla birlikte davet etti. Sıra dışı doğum günü partisinde "iyi Kİ doğdun Çarli" sesleri yükselirken pastanın üzerindeki mumlara üflendi. Partiye hayvanı olmayan çocuklar sokak hayvanlarıyla katıldı. İlk defa böyle bir doğum gününe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Köpeği için doğum günü düzenlediğini ifade eden Ceylin Kireçtepe, "Köpeğim Çarli 1 yaşına girdi. Bende onun için doğum günü yaptım. Arkadaşlarımı davet ettim, Çarli’nin 1 yaş gününü hep beraber kutladık" dedi.