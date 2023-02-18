Balıkesir’in Bandırma ilçesinde önüne çıkan köpeği ezmemek isterken kontrolü kaybedip karşı şeritten gelen kamyonla çarpışan sürücü yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde önüne çıkan köpeği ezmemek isterken kontrolü kaybedip karşı şeritten gelen kamyonla çarpışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elçin Okumuş 16 BAA 48 plakalı otomobil sürücüsü Bandırma-Çanakkale istikametine giderken yola çıkan köpeğe vurmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı şeritten gelen kömür yüklü İlyas Uydaş idaresindeki 17 ZB 603 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında kamyon anayolu kapattı. Otomobil sahibi ise aracın içerisinde sıkıştı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta sıkışan Elçin Okumuş kurtarılarak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otoyola dökülen kömür sebebi ile yol 1 saatliğine trafiğe kapandı.