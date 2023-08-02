Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Harmancık karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa ili Harmancık ilçesinden Tavşanlı ilçesine girmekte olan B.K. idaresindeki 46 ABP 931 plakalı otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamaya çalışırken kontrolden çıkan otomobil karşı yöndeki şarampole düştü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı, ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaşanan kazada, otomobilin LPG tankında gaz kaçağı meydana geldi. Gaz, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak boşaltıldı. Araç kurtarıcı vasıtasıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.