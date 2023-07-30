Antalya’nın Alanya ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.50 sıralarında Alanya’nın Çamlıca Mahallesi Beslengiler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Y. yönetimindeki 07 AIU 957 plakalı otomobilin önüne, seyir halindeyken köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarını aşıp bir evin bahçesine uçtu. Kazada ters dönen otomobildeki sürücü Metin Y. (40) ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Y. (36), Enes Y. (11), Ayşe Y. (5), Bayram Y. (13) ve Mustafa A. (14) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.