Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır kontrolden çıkarak karşı şeride ardından da yol kenarındaki araziye girdi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Karasu-Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen kazada, Karasu istikametinde seyir halinde olan 54 PP 396 plakalı tırın sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek yol kenarındaki araziye girdi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.