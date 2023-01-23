Kocaeli’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan UTV, kontrolden çıkarak çöp kutusuna çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan UTV, kontrolden çıkarak çöp kutusuna çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi Şehit Hakan İmamoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ortasında duran köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı 34 JAR 34 plakalı UTV, çöp kutusuna çarptı. Kazada UTV’de bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.