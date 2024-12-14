Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir sürücü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Tarlaya savrulan araçtan camdan fırlayan sürücü, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Hüyüklü kasabası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Karayolu’nda seyir halinde olan Ergün G. (41) yönetimindeki 32 YV 700 plakalı Peugeot marka otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için yaptığı ani manevra, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Sürücü, otomobilin camından fırlamasına rağmen kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ergün G.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilde şans eseri büyük bir facia yaşanmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.