Siirt’in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2’s’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtalan Batman karayolu Şenköy mevkiinde meydana geldi. F.P. yönetiminde ki 34 BMM 417 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan F.P., K.P. ve A.K.P. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.K.P. ve K.P. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.