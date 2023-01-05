Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Karadayı-Boğazkent yolunda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 07 ACZ 559 plakalı otomobilin sürücüsü A.K., seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Otomobil kontrolden çıkınca aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi, aydınlatma direği ise devrildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil aydınlatma direğine çarptı.

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