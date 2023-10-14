Söke-Kuşadası Çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası Çevreyolu yamaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 SYB 66 plakalı otomobil sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.