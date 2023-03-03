Afyonkarahisar’da motosikletle köpeğe çarpan yabancı uyruklu şahıs savrulan araçtan düşerek ağır yaralandı.

Afyonkarahisar’da motosikletle köpeğe çarpan yabancı uyruklu şahıs savrulan araçtan düşerek ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde plakası motosikleti ile ilerleyen yabancı uyruklu İ.G., isimli şahıs aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklette sürücü İ.G., düşerek yaralanırken, köpek ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri İ.G.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. İ.G.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.