Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 8 ilde düzenlenen "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışmasının il dereceleri belli oldu.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 8 ilde düzenlenen "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışmasının il dereceleri belli oldu.

Gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi ve özellikle toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmeleri, ayrıca sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya destek olmasına yönelik Kırıkkale’nin de aralarında bulunduğu Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir illerinde "Projem KOP İle Hayat Buluyor" adlı bir proje yarışması düzenlendi.

Liseler arası düzenlenen yarışmaya Kırıkkale’den katılan Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ali Kaan Ünal "akıllı tarım ile sulama ve su tasarrufu" projesiyle, Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezinden Sıla Tekke "duvar içi su ısıtabilen sistem" projesiyle ve Fen Lisesinden Gözde Arslan ise "yapay alg çiftlikleri biyokütleden biyoyakıta, petrolden yosunlara" adlı projeyle il sıralamasına girdi.

6 Eylül 2022 tarihinde Konya’da düzenlenen programda Kırıkkale Fen Lisesinden katılan Gözde Arslan il birincisi, İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Sıla Tekke il ikincisi ve Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ali Kaan Ünal ise il üçüncüsü oldu. Dereceye giren öğrencilere düzenlenen programla ödülleri ve başarı belgeleri verildi.

Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, dereceye giren öğrencileri bir bir tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Telefoncu, çeşitli kademelerde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen çeşitli yarışmalara her fırsatta katılım sağlanacağını kaydetti.