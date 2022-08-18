Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kopan elektrik telinin evin önünde oturan kadınların üzerine düşmesi sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kopan elektrik telinin evin önünde oturan kadınların üzerine düşmesi sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Haydarahmet Mahallesi’nde yaşandı. Mahalleden geçen elektrik teli koparak evin önünde oturan kadınların üzerine düştü. Elektrik akımına kapılan Ayfer E., İslim E., Yeter E., Halide E. ve Esma E. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dedaş ilgilenmedi iddiası

Daha önce birçok defa Dicle Elektrik (Dedaş) ekiplerine elektrik telleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini iddia eden Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, kimsenin gelip ilgilenmediğini söyledi. Olay yerine giden mahalleye giden jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.