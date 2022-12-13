Konya Sanayi Odası (KSO), Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin finansman desteği ile “Mobil Tasarım ve Üretim Merkezi (MOTÜM)” Projesi hayata geçiriliyor.

Konya Sanayi Odası (KSO), Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin finansman desteği ile “Mobil Tasarım ve Üretim Merkezi (MOTÜM)” Projesi hayata geçiriliyor.

Projenin imzaları KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında atıldı. İmza törenine Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı katıldı.

“Proje, ithal ürünlerin yerlileşmesine katkıda bulunacak”

Taşınabilir küçük ev adı verilen Tiny House formatında hayata geçirilecek Mobil Tasarım ve Üretim Merkezi Projesi ile ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, proje çerçevesinde enerjisini kendisi üretebilen ve içerisinde el tipi hassas lazer tarayıcılar, kalıplama cihazları, 3D yazıcılar, bilgi sistemi programları bulunan bir mobil aracın modernize edileceğini söyledi. Büyükeğen, “Bu aracımız cihaz ve ekipmanlarda, yedek parçalarda ve hammaddelerde kullanılan ithal ürünlerin yerlileştirilmesinin tespitinde etkin rol alacak. Sanayicilerimize ve meslek liselerimize hizmet etmek üzere hayata geçirdiğimiz MOTÜM Projesi ile, ayrıca Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri de desteklenecek. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sanayi alt yapısının güçlendirilmesine katkıda bulunacak”

KOP Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Kalkınma İdaresi olarak bugüne kadar Konya’nın ve KOP Bölgesi’nin kalkınmasına destek verecek pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini, MOTÜM Projesi’nin de bu anlamda çok önemli olduğunu belirterek, “MOTÜM projemiz bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni makine ve ekipmanlarının tasarımı ve yapımı, mevcut makine ekipmanlarının yerlileştirilmesinin sağlanması, yedek parça envanterinin oluşturulması ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesine katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.

“Öncelik Konya sanayisine”

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ise, projenin önemine değinerek, sanayide ve meslek liselerinde tasarım ve modelleme faaliyetlerine, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına destek verecek MOTÜM projesinin hayırlı olmasını diledi. Konarılı, “Öncelikli olarak Konya sanayicisinin hizmetine sunacağımız Mobil Teknoloji ve Üretim Merkezimiz Konya sanayisine ve KOP Bölgemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.