Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin tam kalbinde yer alan KOP Bölgesini yeni bir turizm çeşitliliği ile dünyayla rekabete hazırlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliğinde, Türkiye’nin turizm çeşitliliğine bir yenisini ekleyecek önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Konya’da bir araya gelen Kamu-Üniversite-STK ve özel sektör temsilcileri KOP Buharlı Tren Turizmi Projesi için 10 tam puan vererek kesinlikle hayata geçirilmesi için devlet desteklerinin aktarılması önerisinde bulundu.

“Türk mühendislerinin emeği turizmle yaşatılacak”

Medeniyetlerin merkezi olan Anadolu’nun tam kalbinde yer alan KOP Bölgesinin, bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizme buharlı tren ile birlikte çevreyi kirletmeyen, nostaljiyi yaşatan gerçek bir baca eklemek istediklerini ifade eden KOP İdaresi Başkan vekili Murat Karakoyunlu, “Bölgeler arası farkları gidermek adına yapmış olduğunuz pek çok faaliyet içerisinde bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizme ciddi anlamda önem veriyoruz. Dünyada nostaljik turizm denilince ilk akla gelen ve pek çok ülkede halihazırda kullanılagelen buharlı tren turizmini bölgemize kazandırmak istiyoruz. Türk mühendislerimiz tarafından üretilmiş olan Bozkurt ve Karakurt isimli iki buharlı trenimizi küçük revizyonlarla birlikte tekrar ayağa kaldırarak bölgemizin demir yollarında işler hale gelerek turizme katkı sağlamasını önemsiyoruz. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışma bölgemizde lokasyonlar arası bağlantıları sağlayacak, Kırşehir’den Nevşehir’e Niğde’den Aksaray’a ve Karaman’a kadar her noktası her bölgesi hazine olan turizm değerlerimizin birbiriyle buluşmasını ve daha çok ön plana çıkmasını sağlayacak. Turizm için önermiş olduğumuz bu çözüm yolu 11. Kalkınma Planımız içerisinde de yer almaktadır. Demiryolunun turizme sağlayacağı katkı, lokasyonlar arası bağlantının nostaljik bir yöntemle sağlanıyor olması bizim için çok önemli. Bu noktada bahsettiğimiz her lokasyondaki turizm değerlerinin, kültür turizminin, gastronomi turizminin ve sair turizm olanaklarının daha da canlandırılması daha aktif hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu projenin ayakları sağlam basar bir hale getirilmesi adına bir fizibiliteyi de ortaya koyarak bölgenin, sektörün, uygulayıcıların, devlet kanadının ve özel sektör kanadının kullanımına açmayı umut ediyoruz” dedi.

“10 üzerinden 10 alan bu proje kesinlikle uygulanmalı”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cüneyt Şapçılar çalıştayda 7 farklı masa oluşturduklarını ve 100’ün üzerindeki geniş katılımla çok önemli görüş ve önerilerin masaya yatırıldığını belirterek, “Rotaların ve gezi noktalarının belirlenmesi, konaklama tren içi aktiviteler aynı zamanda hediyelik eşya ve trene yönelik bakımı ele alan çalıştay masaları oluşturduk. KOP Buharlı Turizm Projesinin, genel hatlarıyla yapmış olduğumuz ön odak toplantısı ve çalıştay çalışmalarında başarılı bir proje olarak vurgulandığını görüyoruz. Bu proje uygulanmalı mı sorusuna tabii ki uygulamalı cevabını vermemiz gerekiyor. Teknik desteğimiz noktasında TCDD’nin 166 yıllık birikim ve geleneği var. Özellikle Türk mühendislerin yapmış olduğu buharlı trenlerimizin de mevcut olması bu projenin 10 üzerinden değerlendirmek gerekirse 10 tam puan verilerek devam etmesi gereken bir proje olduğunu ifade edebiliriz. KOP Bölgesi illerinden gelen katılımcılara baktığımızda bu projenin herkesin kendi ilinde bölgesinde hayata geçirmek isteyeceği bir proje olacağını görebiliyoruz. Bu nedenle KOP Bölgesi olarak kesinlikle sahip çıkılması ve desteklenmesi gereken bir proje olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.