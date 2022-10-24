Sonbahar ile yaşanan doğal güzellikler, İhlas Haber Ajansı muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 100 bin ton

Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 100 bin ton

Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri mest ediyor.

Bayburt - Erzurum kara yolu üzeri Kop Dağı mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Bayburt’ta sonbahardan kışa geçişte 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhında renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

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