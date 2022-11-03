Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığı, bölgedeki 8 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile imzaladığı ‘Enerji Verimlilik Ölçüm Destekleri’ ile ‘Elektrik Kesintilerine Karşı Koruyucu Sistemler ve Jeneratör Destekleri’ni projelerinin ilk saha uygulamasını Konya’dan başlattı. Bölge illerinin enerji verimliliği ve kullanım devamlılığına büyük katkı sağlayacak Enerji Verimlilik Ölçüm projesi ile KOP Bölgesinin Enerji Etüt Haritası oluşturulacak.

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığı, bölgedeki 8 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile imzaladığı ‘Enerji Verimlilik Ölçüm Destekleri’ ile ‘Elektrik Kesintilerine Karşı Koruyucu Sistemler ve Jeneratör Destekleri’ni projelerinin ilk saha uygulamasını Konya’dan başlattı. Bölge illerinin enerji verimliliği ve kullanım devamlılığına büyük katkı sağlayacak Enerji Verimlilik Ölçüm projesi ile KOP Bölgesinin Enerji Etüt Haritası oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, bölgeyi oluşturan Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile imzaladığı protokolün ilk uygulamasını Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde başladı. Gelişen ve gelişmekte olan ülkeler için en stratejik konuların başında enerji geldiğini, bu nedenle enerjideki verimlilik ve devamlılığın üretim ekonomisine doğrudan etki ettiğine dikkat çeken KOP İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, yanı başımızda yaşanan savaşla birlikte dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile derinden sarsıldığını ve mevcut enerji kaynaklarındaki verimlilik ilkesinin çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

“İşletmeler için ücretsiz enerji verimlilik ölçüm desteği”

KOP İdaresi destekleriyle Karaman’da hayata geçirilen ‘KOP Karaman Enerji Verimlilik Merkezi’ ile bölgede faaliyet gösteren tüm ölçekteki işletmeler en az bir personelini ‘Enerji Yöneticisi’ veya ‘Etüt-Proje’ eğitimlerine göndermesi karşılığında mevcut enerji verimlilik etütlerinin yine proje çerçevesinde oluşturulan ‘KOP Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı’ ile ücretsiz yapılacağını ifade eden KOP Başkanı Karakoyunlu, “KOP Bölgesinde faaliyet gösteren tüm ölçekteki işletmeler için öncelikli olarak mevcuttaki enerji verimlilik etütlerini yapmayı planlıyoruz. Bu hizmetten ücretsiz yararlanmak isteyen işletmelerimizin yerine getirmesi gereken tek şart en az bir personelini Karaman Enerji Verimlilik Merkezi bünyesinde verilecek olan Enerji Yöneticisi veya Etüt-Proje Eğitimine göndermeleri. Böylece yapılacak enerji etütleri ile bölgenin Enerji Etüt Haritasını oluşturmak istiyoruz. Bir taraftan yetişmiş personel istihdamını öncelerken aynı zamanda yeşil mutabakat gereksinimlerindeki hazırlık süreçleri ve bilinçlendirme faaliyetlerine de katkı sağlamış olacağız” dedi.

“Üretime sürdürülebilir enerji desteği”

Öte yandan, bölgede faaliyet gösteren firma ve işletmelerin kullandıkları cihaz ve ekipmanlarını yaşanabilecek elektrik kesintilerinden dolayı zarar görmemesi ve üretim bandında oluşabilecek kesintilerin, imalat ve hammadde kayıplarının önüne geçilebilmesi adına elektrik kesintilerine karşı koruyucu sistemler ve jeneratör desteklerinin imzalanan protokol ile hayata geçirildiğine değinen Başkan Karakoyunlu, “Bu çalışma ile il genelindeki Küçük Sanayi Siteleri ile Organize Sanayi Bölgelerindeki üretim ve hizmet sağlayıcıların, koruyucu sistemler ve jeneratör destekleri ile faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve imalatta verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde; ‘Koruma Röleleri’, ‘Kontrol Röleleri ve Reaktif Güç Kontrol Röleleri’, ‘Güç Kaynakları ile Kumanda ve İzolasyon Trafoları’, ‘ile ‘Akım Trafoları ve kesintisiz güç kaynağı(UPS)’ teminleri planlanmaktadır. Amacımız tüm Türkiye ile rekabet edebilen güçlü bir KOP Bölgesi oluşturmaktır” diye konuştu.